Faire du sport chez soi pour Maigrir et se Muscler

ON PARLE DE NOUS

NOS PROGRAMMES DE SPORT ET NUTRITION

Utilisez nos calculateurs gratuits

Calcul IMC Calcul IMG Poids idéal Besoins caloriques Calories par sport

Faire du sport chez soi – Derniers articles

NOS RUBRIQUES

Perdre de la graisse

Maigrir et perdre du poids rapidement semble un objectif inaccessible, même à ceux qui suivent des régimes en vogue… Apprenez quelles sont les bonnes méthodes pour mincir et avoir un ventre plat par l’alimentation et l’exercice.

Commencez par découvrir Les règles de base de la perte de poids

Musculation à la maison

Vous n’avez pas besoin de passer votre vie dans une salle de gym, mais vous pouvez le faire croire… avec des programmes de musculation adaptés. Assimilez les techniques qui favorisent naturellement la prise de volume musculaire et les exercices à faire à la maison.

Pour prendre du muscle, commencez par Les bases de la musculation

Nutrition sportive et Compléments

Un vieux proverbe dit que c’est avec sa fourchette ou avec ses dents qu’on creuse sa tombe… c’est tellement vrai ! Découvrez comment être en forme et atteindre vos objectifs sportifs grâce à votre alimentation (rien d’illicite).

Commencez l’article sur L’alimentation des sportifs

Matériel de musculation, fitness et cardio

Vous avez besoin de connaître le type de matériel le plus adapté à vos séances, de lire un comparatif ou de savoir quel est le matériel le moins cher c’est ici… Découvrez le type de matériel de sport qui correspond exactement à vos besoins, à votre budget ou à vos objectifs.

Pour choisir votre équipement de sport pour la maison, découvrez en premier Le matériel recommandé

Motivation pour faire du sport chez soi

Parfois, la motivation est proche de zéro, ou à peine plus. Mais ça va changer à partir de maintenant… Voici de quoi vous aider à atteindre vos objectifs sportifs et surmonter certains problèmes physiques pour y arriver.

Placez-vous dans les meilleures dispositions avec Les 12 secrets de la motivation sportive

Des millions de personnes font du sport à la maison

Pourquoi ce site de fitness et de musculation à la maison ?

Faire du sport chez soi plutôt qu’à l’extérieur ou en salle est déjà le choix de plus de 9 millions de français, dont je fais partie… Cliquez sur la photo en bas si vous me trouvez beau (non, c’est une blague 🤣 )

Et chez nos amis canadiens francophones, plus d’un million font aussi du fitness ou de la musculation à la maison. Les raisons pour lesquelles on fait du sport à domicile sont diverses, mais les objectifs sont souvent les mêmes :

être plus en forme et plus tonique pour ses activités quotidiennes ;

perdre du poids pour se débarrasser enfin de cette foutue graisse ;

se muscler sans être obligé d’aller dans une salle de gym où tout le monde vous regarde.

Perdre du ventre et faire des exercices abdos efficaces. Maîtriser les techniques de musculation dos, pectoraux, triceps, biceps, jambes…

OUI, vous trouverez ici les meilleures méthodes pour se muscler et maigrir chez vous ou en déplacement. Vous apprendrez à utiliser les barres de traction, les sangles TRX et les bandes élastiques musculation. Vous comprendrez enfin pourquoi il n’est pas si difficile de maigrir et de prendre du volume musculaire sans mettre les pieds dans une salle de gym. Mais pour y arriver, vous devez absolument connaître :

Les bonnes méthodes pour se muscler chez soi avec un programme musculation à la maison adapté

Les règles du meilleur régime alimentaire à suivre pour avoir le ventre plat et des abdos visibles

Une bonne séance de sport commence d’abord par le choix de ses exercices… Nous vous aidons à choisir les exercices que vous allez intégrer dans vos séance de musculation en fonction de vos objectifs dans notre blog.

Et si vous avez du mal à faire votre choix parmi des milliers d’articles pour faire du sport chez soi, suivez simplement nos recommandations pour déterminer le matériel de fitness ou de musculation qui vous convient dans la catégorie Matériel de sport.

Peut-être que vous trouvez difficile de savoir quoi faire quand vous n’avez pas de programme adapté à vos besoins, alors nos articles vous aiderons à créer votre programme de musculation à la maison. Vous trouverez même de nombreux programmes gratuits.

Ce blog répond à toutes les questions que vous vous posez quand vous êtes décidés à faire du sport à la maison :

Quel sport faire à la maison et pourquoi en faire, d’abord ?

Comment maigrir en faisant du fitness ou de la musculation chez soi ?

Que manger pour réussir à perdre du poids définitivement ?

Que vous soyez un homme, une femme, un extra-terrestre, jeunes ou âgés, vous trouverez tout ça sur ce blog, et plus encore. Un peu d’humour aussi, parce que c’est bon pour votre moral et votre taux de testostérone !

Cet article vous a été utile ? >>> NOTE : 4.6/5 - (321 vote)

À propos de l’auteur

Stéphane

Rédacteur fitness et nutrition, je suis passionné de sport depuis que j’ai pu m’y mettre à l’âge de 16 ans seulement en raison d’importants problèmes de santé (défenses immunitaires déficientes, crises violentes d’asthme, rythme cardiaque trop élevé, hyperlordose, etc.). La musculation m’a permis de rattrapper un grand retard dans ma croissance musculaire et pulmonaire. Né en 1967 (faites les comptes), je pratique la musculation et le fitness 4 à 5 fois par semaine. Vous en saurez plus sur moi ici.

Plan du site

Foire aux Questions

Partagez ce site avec vos amis ! MERCI 😍