EXERCICIS D'ESQUENA

L'entrenament de l'esquena és un element fonamental per a una figura harmònica i una bona postura. Tanmateix, és una zona que pot ser sensible si es treballa malament. Aquests són els millors exercicis amb o sense equip per treballar els músculs de l'esquena.

Fes clic a les imatges per saber més sobre cada exercici i mira el vídeo corresponent.

Exercicis d'esquena amb vídeos

Bon dia Aquest moviment d'escalfament útil es dirigeix ​​principalment a la part baixa de l'esquena i als isquiotibials. Frontissa de maluc de tac Sovint s'utilitza per corregir la postura, s'adreça a la part baixa de l'esquena, glutis i músculs abdominals.

Pes mort romanès El pes mort romanès té com a objectiu els glutis, la part baixa de l'esquena i els isquiotibials. Fila inclinada Aquest moviment s'adreça als dorsals, deltoides posteriors i músculs abdominals.

Files amb manuelles Un bon exercici per a l'esquena, deltoides posteriors i músculs abdominals. Tirar-se amb elàstic Aquest exercici està dirigit al dors gran, el trapezi i els deltoides posteriors.

Consells abans de fer aquests exercicis d'esquena

Escalfament i estiraments: l'escalfament i els estiraments adequats abans i després de l'entrenament poden prevenir lesions. També prepara el teu cos i la teva ment per a l'esforç que vindrà.

No dubteu a demanar ajuda a un professional per aprendre i corregir la vostra tècnica.

no et deixis portar per l'entusiasme i augmenta la dificultat dels teus exercicis a poc a poc. Escolteu el vostre cos i no el forceu massa. Respiració: A diferència d'altres grups musculars, la regla general per treballar els músculs de l'esquena és inspirar durant l'exercici i exhalar quan es torna a la posició inicial. Això es deu al fet que obrim la caixa toràcica durant l'exercici. Una bona respiració ajuda a la correcta execució dels moviments i a l'estabilització del tronc.

Assegura't de dormir bé i dies de descans entre sessions d'entrenament intenses.

Precaucions específiques segons l'edat i el sexe:

Dones embarassades o en període de lactància: consulteu un professional per a un assessorament específic.

consulteu un professional per a un assessorament específic. Gent gran: opteu per exercicis de baix impacte i treballeu amb un entrenador per a un programa a mida.

Escolta el teu cos:

Si sents un dolor anormal, deixa de fer exercici i consulta un professional si cal.

Seguint aquests consells, estaràs en el camí cap a un entrenament d'esquena segur i eficaç, contribuint així a una millor qualitat de vida, envellir amb menys dolor i assolir els teus objectius de fitness. 💪

