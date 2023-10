PISTA MORTA ROMANA o PISTA MORTA ROMANA

Informació de l'exercici Músculs objectiu : isquiotibials, glutis, part baixa de l'esquena

Músculs secundaris : avantbraç

Equip necessari : manuelles

Nivell requerit : intermedi a avançat

Com fer el pes mort romanès

Per fer un pes mort romanès impecable, aquí teniu el procediment a seguir:

Posició inicial : dempeus amb els peus separats a l'amplada dels malucs i manteniu una barra o unes manuelles davant vostre amb els braços rectes. Flexió del maluc : inclinar-se cap endavant des dels malucs mantenint les cames lleugerament doblegades i l'esquena recta. Descens controlat : Baixeu la barra per les cames fins que sentiu tensió als isquiotibials. Tornar a la posició inicial : Empènyer a través dels malucs per tornar a la posició de peu, mantenint la barra a prop del cos.

🔁 Fes de 3 a 4 sèries de 8 a 12 repeticions.

Consells addicionals i errors a evitar 🚫

Per als propòsits del vídeo, Jordan utilitza manuelles lleugeres. Però amb experiència, aquest exercici es pot fer amb càrregues significativament més pesades. Tanmateix, heu d'aprendre a dominar-lo amb peses lleugeres.

Errors a evitar : No arrodonir l'esquena i no bloquejar els genolls mentre està dret.

: No arrodonir l'esquena i no bloquejar els genolls mentre està dret. Si al principi és difícil : comença amb manuelles lleugeres i centra't en la forma.

: comença amb manuelles lleugeres i centra't en la forma. Sets i repeticions : per als principiants de Deadlift romanesos, 2 a 3 sèries de 6 a 8 repeticions són un bon punt de partida.

El pes mort romanès és un gran exercici per treballar tant les cames com l'esquena. rutina musculació , així que per què no provar-ho avui?

Peses que recomanem per al pes mort romanès:

