Si tu cherches un moyen efficace de t’entraîner à la maison ou en déplacement, les kits GJELEMENTS peuvent être la solution idéale. Dans cet article, nous te donnerons notre avis sur ces équipements de cette marque et t’expliquerons comment ils peuvent t’aider à atteindre tes objectifs de fitness.

Ils font partie des meilleurs kits disponibles en France actuellemement.

NOTE : Comme nous possédons et utilisons ces élastiques pour nos séances de fitness et musculation, les photos de cet article sont notre propriété exclusive et ne sont pas libres de droit.

Points essentiels à retenir GJELEMENTS propose des kits élastiques de musculation innovants.

Ces kits sont parfaits pour s’entraîner efficacement à la maison ou en déplacement.

Ils offrent une alternative pratique aux équipements lourds des salles de sport.

Les kits sont complets et permettent de travailler tous les muscles du corps.

Les élastiques sont évolutifs et offrent jusqu’à 15 niveaux de résistance.

2 sets de bandes de résistance premium GJELEMENTS

Nous te présentons ici les 2 kits comprenant 5 tubes de résistances proposés par cette marque française.

Set de tubes de résistance avec poignées

Ce set d’élastiques de musculation est l’accessoire idéal pour tonifier ton corps et atteindre tes objectifs. Le kit complet est composé de 5 tubes de résistance variable, 2 poignées de tirage, 2 sangles pour cheville, 1 ancre pour porte, 1 poster d’entrainement et 1 sac de rangement pratique.

Les tubes elastiques pour exercices offrent jusqu’à 15 niveaux de résistance différents, ce qui te permet de progresser à ton rythme et d’adapter tes entraînements en fonction de tes besoins. Que tu sois débutant ou confirmé, ce kit te permettra de travailler tous les groupes musculaires de manière efficace. La résistance totale est de 75 kg.

Les poignées de tirage et les sangles pour cheville ajoutent une dimension supplémentaire à tes exercices, te permettant de cibler des muscles spécifiques et d’explorer de nouvelles variations d’exercices. L’ancre pour porte te permet de fixer solidement les tubes de résistance pour des exercices de tirage puissants et sécurisés.

Avec son poster d’entrainement en 40 exercices et son sac de rangement pratique, l’ensemble de bandes de résistance premium GJELEMENTS est l’accessoire parfait pour tes séances d’entraînement à la maison ou en déplacement. Il est léger, compact et facile à transporter, ce qui te permet de rester actif où que tu sois.

Contenu du kit Nos remarques 5 tubes de résistance variable Longueur des tubes au repos : 120 cm

Résistances de 5, 10, 15, 20 et 25 kg 2 poignées de tirage Solides et bonne prise en main avec grip 2 sangles de cheville Confortables 1 ancre de porte Très résistante 1 poster d’entrainement 40 exercices 1 sac de transport Compact et solide

Kit de bandes de traction GJELEMENTS

Ces élastiques musculation de qualité premium sont parfaits pour les exercices qui nécessitent le plus de force. Par exemple, nous aimons les utiliser pour les squats, les tractions assistés ou le tirage pour les grands dorsaux. Leur forme spécifique en loop permet aussi de faire facilement certains exercices debout comme le développé épaules.

Ce kit est un ensemble complet qui comprend :

Contenu du kit Nos remarques 5 bandes de résistance loop Longueur des bandes au repos : 104 cm

Différents niveaux de 8, 15, 30, 45 et 60 kg 1 ancre de porte Très résistante 1 poster d’exercices 40 exercices 1 sac de transport Compact et solide

Comment entretenir le latex naturel ?

Pour l’entretien des bandes, il suffit de les nettoyer avec de l’eau savonneuse et de les laisser sécher à l’air libre. Veille à bien entretenir ton matériel pour garantir sa durabilité et son bon fonctionnement. Cet équipement de fitness est un parfait complément à l’ensemble de tubes elastiques avec poignées.

Témoignages et Avis clients de GJELEMENTS

Les kits de la marque bénéficient d’excellents avis et témoignages clients sur la plateforme Amazon. Il est facile de vérifier (évaluations au moment de la rédaction) :

454 évaluations et note moyenne de 4,6 sur le kit de tubes avec poignées

68 évaluations et note moyenne de 4,8 sur le kit de bandes loop

NOTE : Depuis peu, les kits sont aussi disponibles sur le site officiel de la marque.

À quoi servent les élastiques de musculation?

Ces accessoires polyvalents sont utilisés pour renforcer les muscles, améliorer la souplesse et la flexibilité. Il se présente sous la forme d’un tube ou d’une bande souple et élastique qui offrent une résistance progressive lorsque tu les étirent. Ce type d’entraînement est idéal pour travailler l’ensemble de son corps sans stress sur les articulation.

Résistance progressive

L’une des principales caractéristiques de l’élastique de musculation est sa résistance progressive. Plus tu tires fort sur l’élastique, plus la tension musculaire augmente, ce qui permet de renforcer la puissance et l’endurance musculaire.

De plus, les élastiques de musculation sont disponibles en différentes résistances pour s’adapter à ton niveau de condition physique et à tes objectifs d’entraînement.

Travail sur tous les plans

Un autre grand avantage est que tu peux travailler tes muscles dans différentes positions parce que leur résistance ne dépend pas de l’attraction terrestre, contrairement aux poids.

Tu peux les tirer dans tous les sens, tu auras toujours de la résistance. De leur côté, les haltères nécessite d’exercer un tirage ou une poussée du bas vers le haut pour offrir de la résistance.

Séances plus variées

Que tu sois débutant ou expérimenté, c’est un excellent outil pour compléter ton programme d’entraînement. Il peut être utilisé seul ou en combinaison avec d’autres équipements de musculation pour diversifier tes exercices et obtenir des résultats optimaux.

En intégrant les élastiques de musculation dans ta routine d’entraînement, tu pourras développer ta force, améliorer ta posture et sculpter ton corps de manière efficace et équilibrée.

Les plus et les moins des kit GJELEMENTS Nous aimons Une conception haut de gamme

Prix très accessibles pour la qualité

Poster gratuit avec 40 exercices

Mousquetons résistants en acier

Possibilité d’acheter les tubes et bandes à l’unité pour compléter ton kit

Excellente durée de vie (latex naturel) À améliorer Les poignées pourraient être plus larges pour ceus qui ont de plus grosses mains

Quelques information sur l’entreprise GJELEMENTS

Nous avons posé des questions au fondateur de l’entreprise, Jérémie Guigues, concernant la marque. Il a eu la gentillesse de nous répondre et voici quelques renseignements qu’il nous a fournis :

Quelle est la mission ou la vision de GJELEMENTS dans le domaine sportif ? Apporter des solutions fitness et musculation de qualité au plus grand nombre. Quand et comment ta marque a-t-elle été fondée ? En 2015, en France, après avoir remarqué un manque de solutions sportives de qualité en ligne (sur les marketplaces comme sur Amazon). Les valeurs fondamentales de notre marque sont la qualité et le design. Comment garantis-tu la qualité de tes équipements sportifs ? Conception de tous les produits par moi-même et fabrication suivant un cahier des charges strictes. Le contrôle qualité est effectué par une équipe de confiance indépendante. Nous maintenons un engagement responsable et durable avec noss fournisseurs. Nous utilisons, autant que possible, les meilleurs matériaux disponibles sur le marché pour maximiser durabilité et efficacité de nos produits. Comment ta marque intègre-t-elle des pratiques durables dans la fabrication de ses produits ? Grâce à la relation humaine, sur le long-terme et honnête avec les fournisseurs. Conception et fabrication responsable : limitant les déchets, maximisant les matériaux recyclables, augmentant la durée de vie des produits. Souscriptions et versements à des organismes de protection de l’environnement (selon la réglementation Française)

Intérêt des élastiques pour l’entraînement

C’est un équipement tout-en-un et nomade qui comprend plusieurs tubes élastiques de résistances variables, des poignées de tirage, des sangles pour cheville et un élément d’ancrage. Il permet de travailler efficacement tous les muscles du corps de multiples façons, à différents niveaux, et en tous lieux.

Il offre une alternative pratique aux équipements lourds des salles de sport et peut être utilisé aussi bien en renforcement musculaire, qu’en prise de masse ou en perte de poids.

Grâce à sa polyvalence, un kit d’élastiques de musculation permet de réaliser une grande variété d’exercices, tels que les tractions, les extensions, les curls, les squats, les fentes et bien d’autres encore.

Il convient aussi bien aux débutants qu’aux personnes plus avancées dans leur pratique du sport, car la résistance peut être ajustée en fonction du niveau de chacun. De plus, il est facile à transporter et à ranger, ce qui en fait un équipement idéal pour les entraînements à domicile, en salle de sport ou en déplacement.

SOUTIEN NATUREL DE LA TESTOSTÉRONE ET BOOSTER D’ÉNERGIE TestoPrime est un booster de testostérone entièrement naturel qui peut aider n’importe quel homme à prendre le contrôle de sa vitalité. EN SAVOIR PLUS

Avantages d’un kit d’élastiques musculation

Ce matériel présente de nombreux avantages qui en font un outil polyvalent pour divers domaines d’application. Que tu souhaites affiner ta silhouette, te remettre en forme, gagner en explosivité ou préserver tes articulations, tu peux atteindre tes objectifs de crossfit et fitness avec un ensemble de bandes.

Voici quelques-uns des avantages-clés de l’utilisation de cet équipement par rapport aux équipements de musculation traditionnels :

Pratique Léger et peu encombrant, facile à transporter et à utiliser partout Complet Permet de travailler tous les muscles du corps avec seulement quelques éléments. En ajustant la résistance des élastiques, il est possible de cibler spécifiquement les muscles que l’on souhaite développer.uelques éléments Adaptable Les tubes ou bandes peuvent être utilisés seuls ou combinés pour augmenter la résistance. Ainsi, il est possible de travailler chaque muscle à son niveau, que l’on soit débutant ou confirmé. Évolutif Peut être complété avec d’autres tubes de résistance ou accessoires pour varier les exercices et continuer à progresser. Protecteur Réduit les risques de blessures par rapport aux poids de musculation traditionnels. L’utilisation des élastiques permet de maintenir une tension constante sur les muscles, ce qui permet de renforcer la musculature de manière progressive et en douceur. De plus, ils offrent une résistance plus uniforme tout au long du mouvement, ce qui réduit les contraintes exercées sur les articulations.

Les différents types d’élastiques de musculation

Ce type de matériel est disponible sous différentes formes pour répondre aux besoins et aux préférences de chaque individu. Les 2 principales sont :

Bandes tubulaires avec poignées

Ces élastiques sont dotés de poignées qui offrent une prise en main confortable et sécurisée. Ils sont idéaux pour les exercices de renforcement musculaire en home training.

Les poignées permettent de maintenir une bonne stabilité et de cibler spécifiquement les muscles souhaités. Les bandes tubulaires avec poignées conviennent aussi bien aux débutants qu’aux sportifs confirmés.

Bandes de résistance loop

Les bandes de résistance sont des élastiques plats qui offrent une résistance constante tout au long de l’exercice. Elles sont souvent utilisées pour ajouter ou aider à la résistance lors des mouvements.

Grâce à leur design polyvalent, elles peuvent être utilisées pour travailler plusieurs groupes musculaires, du haut du corps au bas du corps. Les bandes de résistance sont disponibles dans différentes résistances pour s’adapter aux besoins et aux niveaux de chaque individu.

Type d’élastique Description Bandes tubulaires avec poignées Élastiques dotés de poignées pour une prise en main confortable et sécurisée, idéales pour le renforcement musculaire en home training. Bandes de résistance plates Élastiques plats offrant une résistance constante tout au long de l’exercice, utilisées pour ajouter ou aider à la résistance. Tu peux les utiliser facilement dans des séances de crossfit.

Les applications spécifiques

Certaines marques proposent aussi des kits plus spécifiques pour travailler en priorité certains groupes musculaires. C’est le cas du SmartPress de la société SmartWorkout, destiné avant tout au travail des pectoraux et du dos. D’autres marques proposent des modèles pour les cuisses ou d’autres parties du corps.

Ces équipements peuvent être combinables avec les kits complets, mais ils ne peuvent pas les remplacer. Nous te conseillons donc de t’y intéresser plus tard dans ta progression.

Domaines d’utilisation de l’élastique de musculation

Les élastiques de musculation sont des outils polyvalents qui peuvent être utilisés dans divers domaines. Que tu souhaites prendre de la masse musculaire, perdre du poids ou t’entraîner en toute sécurité en tant que senior, les élastiques de musculation sont une solution efficace. Voici comment ces outils peuvent t’aider :

Prise de masse

Cet équipement de sport à la maison est un excellent complément aux haltères et aux machines de la salle de sport pour développer ta masse musculaire. Les différentes résistances des élastiques te permettent de progresser à ton propre rythme et d’ajouter de l’intensité à tes séances d’entraînement.

Tu peux cibler chaque groupe musculaire en ajustant simplement la résistance de l’élastique. C’est un moyen efficace de stimuler la croissance musculaire.

Perte de poids

Si ton objectif est de perdre du poids, ils peuvent être un atout précieux. En ajoutant de la résistance à tes exercices cardio ou à tes séances d’entraînement en circuit, tu brûleras plus de calories et stimuleras ton métabolisme.

Les bandes te permettent également de cibler des zones spécifiques, comme les bras ou les jambes, pour tonifier et sculpter ton corps tout en perdant de la graisse.

Exercices pour seniors

Les élastiques de musculation sont idéaux pour les seniors car ils offrent une résistance progressive et réduisent les risques de blessures. Ils permettent de renforcer les muscles, d’améliorer l’équilibre et la posture, et de maintenir la mobilité des articulations.

Les élastiques sont légers, faciles à utiliser et offrent de nombreux exercices adaptés aux besoins spécifiques des seniors. L’entraînement avec des élastiques peut aider à prévenir les chutes et à maintenir une bonne condition physique.

Domaine d’utilisation Avantages Prise de masse – Permet de développer la masse musculaire

– Permet une progression adaptée à ton rythme Perte de poids – Ajoute de l’intensité à tes entraînements cardio

– Permet de tonifier et de sculpter le corps Exercices pour seniors – Renforce les muscles en douceur

– Améliore l’équilibre et la posture

– Prévient les chutes

Élastiques de musculation GJELEMENTS – Conclusion

Après avoir examiné de près les kits d’élastiques de musculation de ce fabricant, nous pouvons affirmer qu’ils sont vraiment d’excellente qualité. Ces kits sont non seulement pratiques et légers, mais aussi très efficaces pour s’entraîner à la maison ou en déplacement. Nous les utilisons depuis plus d’un an et leur qualité est évidente.

Les kits GJELEMENTS offrent une solution complète pour travailler tous les muscles du corps. Avec plusieurs niveaux de résistance disponibles, tu peux facilement adapter ton entraînement en fonction de tes objectifs et de ton niveau de condition physique.

Que tu cherches à affiner ta silhouette, à te remettre en forme ou à gagner en explosivité, les kits d’élastiques haut de gamme de GJELEMENTS sont un excellent choix. Leur polyvalence te permettra de réaliser une grande variété d’exercices pour cibler tous les muscles de ton corps de manière efficace.

Si tu cherches un moyen pratique et efficace pour t’entraîner où que tu sois, les différents équipements de la marque sont une option à considérer. En plus, leurs tarifs sont très compétitifs !

Foire Aux Questions

Quels sont les avantages d’un kit d’élastiques de musculation ? Ils offrent de nombreux avantages. Ils sont pratiques car ils sont légers et peu volumineux, ce qui facilite leur transport. Ils sont complets car ils permettent de travailler tous les muscles du corps avec seulement quelques éléments. Ils sont adaptatifs car les tubes élastiques peuvent être utilisés seuls ou combinés pour travailler chaque muscle à son niveau. Ils sont également évolutifs car ils peuvent être complétés avec d’autres tubes de résistance ou accessoires. Enfin, ils réduisent les risques de blessure par rapport aux haltères et barres olympiques. Qu’est-ce qu’un élastique de musculation ? C’est un accessoire de musculation qui se présente sous la forme d’un tube ou d’une bande souple et extensible. Il permet d’effectuer un entraînement complet du corps en générant une résistance progressive. Plus on tire, plus la tension musculaire augmente. Les bandes de résistance améliorent également la souplesse et la flexibilité des articulations. Cet accessoire permet d’obtenir un corps plus ferme et tonique. Quels sont les domaines d’utilisation de l’élastique de musculation ? Il est particulièrement adapté pour la prise de volume musculaire en se substituant aux charges libres et machines des salles de gym. Il peut également être utilisé pour la perte de poids en ajoutant de l’intensité aux séances d’entraînement. De plus, il est sécuritaire pour les seniors car il permet d’apporter plus de tension aux mouvements sans risque de blessure.

Tu aimes cet article ? Partage-le ! Stéphane V. Ayant connu de nombreux problèmes de santé (défenses immunitaires, asthme, hyperlordose, etc.), la musculation m’a permis de rattraper un grand retard de croissance musculaire et pulmonaire. Pour me spécialiser, j’ai suivi une formation Fitness de la NASM. Né en 1967 (fais les comptes), je pratique la musculation et le fitness 4 à 5 fois par semaine. J’ai rédigé plus de 1000 articles spécialisés sur la musculation et la nutrition. Des centaines d’entre eux sont parus dans des journaux en ligne.

Tu aimes ? Ajoute des étoiles ! (4.5/5 - 49 votes)

Dernière mise à jour le 2023-10-27 / Liens d'affiliation / Certaines images proviennent de l'API Amazon Product Advertising