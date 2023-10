La question de savoir quel est le meilleur vélo elliptique du marché est toujours très débattue. En effet, il fait partie des machines de cardio-training les plus efficaces jamais fabriquées, y compris pour les sportifs de haut niveau. Il fait travailler le rythme cardiaque et l’endurance tout en sollicitant presque tous les muscles du corps.

Quels sont les meilleurs modèles du moment en France ?

Nous répondons à cette question en te présentant d’abord les 4 meilleurs modèles que nous avons testés dans différentes gammes de prix. Ensuite, tu trouveras 6 autres elliptiques qui valent aussi la peine d’être considérés selon ton budget et tes objectifs d’entraînement.

Les meilleurs vélos elliptiques : Comparatif 2023

Le plus abordable Le plus vert Qualité-prix Le plus Fun 💖 Sélection 2023 Proform

525 CSE+ Moovyoo

Ultra Green E Sportstech

CX2 NordicTrack

FS14i Avis 3,5/5 3,8/5 4,5/5 5/5 Résistances 20 32 24 26 Programmes 18 20 24 38 à illimités Longueur de foulée 41 cm 40 cm Réglable 81 cm Poids Max utilisateur 125 kg 120 kg 120 kg 170 kg Poids appareil 58 kg 52 kg 55 kg 109 kg Utilisation Régulière Régulière Intensive Intensive Points forts Abordable

Silencieux

Compact Abordable

Auto alimenté

Compact Auto alimenté

Inertie 27 kg

Qualité allemande Fluidité

Appareil 3 en 1

Grand écran Voir le prix Voir le prix Voir le prix Voir le prix

Détails sur nos vélos elliptiques préférés

Le plus abordable des ProForm ProForm 525 CSE+ Le Proform 525 CSE+ est un très bon appareil cardio abordable. En raison de sa foulée un peu courte, il est toutefois plutôt recommandé pour les personnes mesurant moins de 1,75 m. Il possède de nombreuses fonctionnalités, ce qui en fait un bon choix en comme elliptique polyvalent pour la famille. Il procure un pédalage fluide avec un frein magnétique motorisé silencieux. En outre, il est agréable à utiliser et suffisamment compact pour pouvoir s’intégrer dans à peu près n’importe quelle pièce sans occuper tout l’espace. Voir sur le site ProForm ★ ★ ★ ★ ★ Caractéristiques techniques Utilisation : Régulière

Poids du volant d’inertie : Effective inertia de 10 kg

Nombre de programmes : 18

Niveaux de résistance : 20

Longueur de foulée : 41 cm

Dimensions : Longueur 158 cm X largeur 66 cm X hauteur 159 cm

Poids de l’appareil : 58 kg

Poids maxi de l’utilisateur : 125 kg

Pliable : Non

Roulettes de transport : Non

Le plus vert (auto alimenté) Moovyoo Ultra Green E Avec son prix canon, le Moovyoo Ultra Green E propose une masse d’inertie de 16 kg et une résistance magnétique motorisée avec 32 niveaux. Sa console dispose de 20 programmes et d’un support pour tablette ou smartphone avec un port USB. Le guidon fixe est doté de capteurs de pulsations cardiaques. Le fabricant l’annonce pour les personnes mesurant 1,90 m, mais note que sa foulée n’est que de 40,6 cm, ce qui est assez faible. C’est toutefois un très bon elliptique pour le prix. Tu peux le voir en vidéo sur la page du vendeur. Voir chez FitnessBoutique ★ ★ ★ ★ ★ Caractéristiques techniques Utilisation : Régulière

Masse d’inertie : 16 kg

Nombre de programmes : 20

Niveaux de résistance : 32

Puissance auto-alimentée au pédalage (pas de branchement)

Longueur de foulée : 40 cm

Dimensions : Longueur 156 cm X largeur 72 cm X hauteur 169 cm

Poids de l’appareil : 52 kg

Poids maxi de l’utilisateur : 120 kg

Pliable : Non

Roues de transport : Oui

Meilleur rapport qualité/prix Sportstech CX2 Cette machine est beaucoup plus silencieuse que la plupart des autres. C’est dû en partie à sa résistance magnétique (le système de freinage) qui utilise la merveille les aimants plutôt que la friction. Le Sportstech CX2 propose 24 niveaux de résistance. Il possède un système d’alimentation autonome vraiment intelligent qui fonctionne comme un générateur, prenant une partie de la puissance générée pendant l’effort pour s’alimenter. Le CX2 est très abordable pour un elliptique de milieu de gamme. Il est bien conçu, simple à assembler et, en comparaison avec des modèles plus chers, il offre de nombreuses options intéressantes. Voir chez Sportstech ★ ★ ★ ★ ★ Caractéristiques techniques Utilisation : Intensive

Masse d’inertie : 27 kg

Niveaux de résistance : 24

Puissance autogénérée au pédalage (pas de branchement)

Dimensions : Longueur 142 cm X largeur 69 cm X hauteur 171 cm

Poids de l’appareil : 55 kg

Poids maxi de l’utilisateur : 120 kg

Pliable : Non

Roulettes de transport : Oui

Autogénération électrique (pas besoin de le brancher)

Notre coup de cœur 💖 NordicTrack FS14i On entre dans une autre dimension ! Le NordicTrack FS14i combine les avantages de 3 machines en 1 : stepper, elliptique et tapis de course. Il y parvient grâce à son système de suspension flottante, ses entraînements à faible impact et son inclinaison électrique automatisée de 10 degrés en montée ou en descente. Ses foulées de près de 81 centimètres sont conçues pour s’adapter à toutes les tailles d’utilisateurs. Avec son écran tactile de 14 pouces, tu pourras ainsi te mettre constamment au défi. C’est la meilleure machine pour des séances de cardio-training intenses… si on dispose du budget. Voir chez NordicTrack ★ ★ ★ ★ ★ Caractéristiques techniques Utilisation : Intensive

Poids du volant d’inertie : Effective inertia de 9 kg

Nombre de programmes : 38 à illimité avec iFit

Niveaux de résistance : 26

Longueur de foulée : 81 cm

Inclinaison : De – 10° à + 10°

Dimensions : Longueur 150 cm X largeur 76 cm X hauteur 188 cm

Poids de l’appareil : 108 kg

Poids maxi de l’utilisateur : 170 kg

Pliable : Non

Roulettes de transport : Oui

D’autres modèles à considérer

Prix très accessible Moovyoo Monster 4 Un vélo elliptique pas cher de Moovyoo avec une masse d’inertie de 14 kg. Il dispose d’une résistance magnétique motorisée à 24 niveaux, 24 programmes dans sa console et un support pour tablette. Sa structure carrée renforcée en fait un compagnon prévu pour durer dans le cadre d’un entraînement occasionnel à régulier si tu pèses moins de 100 kg. Sa foulée n’est que de 40 cm et nous ne le recommandons donc pas pour ceux qui mesurent plus de 1,75 m. Tu peux le voir en vidéo sur la page Fitness Boutique. Voir chez FitnessBoutique ★ ★ ★ ★ ★ Caractéristiques techniques Utilisation : Régulière

Masse d’inertie : 14 kg

Nombre de programmes : 24

Niveaux de résistance : 24

Longueur de foulée : 40 cm

Dimensions : Longueur 127 cm X largeur 67 cm X hauteur 159 cm

Poids de l’appareil : 44 kg

Poids maxi de l’utilisateur : 100 kg

Pliable : Non

Roues de transport : Oui

Un bon compromis ProForm Carbon EL Le ProForm Carbon EL avec roue d’inertie à l’avant est très abordable par rapport à ses qualités. Il obtient des notes élevées dans la plupart des avis clients. Ses arguments de vente incluent une inclinaison maximale de 20°, une foulée de 48 cm et une variété d’entraînement potentiellement infinie grâce à iFit Coach (abonnement payant iFit requis au-delà de 30 jours). Le Carbon EL convient parfaitement aux débutants ou à ceux qui veulent faire du cardio-training régulièrement pour garder la forme. Voir sur le site ProForm ★ ★ ★ ★ ★ Caractéristiques techniques Utilisation : Régulière

Poids du volant d’inertie : Effective inertia de 7 kg

Nombre de programmes : 20

Niveaux de résistance : 18

Longueur de foulée : 48 cm

Inclinaison : Jusqu’à 20° (5 positions)

Dimensions : Longueur 170 cm X largeur 64 cm X hauteur 172 cm

Poids de l’appareil : 78 kg

Poids maxi de l’utilisateur : 135 kg

Pliable : Non

Roulettes de transport : Oui

Performant et accessible Moovyoo Agility Bien que compact, le Moovyoo Agility offre une longueur de foulée impressionnante qui convient aux plus grands utilisateurs. Sa console tactile est totalement connectée puisqu’elle peut accéder à Netflix, Youtube, Spotify, Kinomap, Facebook, Twitter, Instagram et Firefox. Cela te permettra de rester motivé pendant toute tes séances ! Tu peux le voir à l’action sur la page Fitness Boutique. Voir chez FitnessBoutique ★ ★ ★ ★ ★ Caractéristiques techniques Utilisation : Régulière à Intensive

Masse d’inertie : 19 kg

Nombre de programmes : 18

Niveaux de résistance : 32

Longueur de foulée : 50 cm

Dimensions : Longueur 159 cm X largeur 67 cm X hauteur 178 cm

Poids de l’appareil : 86 kg

Poids maxi de l’utilisateur : 135 kg

Pliable : Non

Roulettes de transport : Oui

Écran tactile 7 pouces

Pliable et complet NordicTrack SpaceSaver SE7i Le NordicTrack SE7i avec roue d’inertie à l’arrière est le plus simple des deux vélos elliptiques pliables de la gamme SpaceSaver. Il présente les mêmes caractéristiques essentielles du SE9i plus cher, mais il dispose d’une électronique plus simple et d’un écran réduit. Bien qu’il ne dispose pas d’un écran tactile ou d’un accès à Internet, il possède un support pour tenir une tablette à hauteur des yeux. De cette façon, on peut intégrer le programme iFit ou simplement utiliser Google Maps pour les séances d’entraînements. Voir chez NordicTrack ★ ★ ★ ★ ★ Caractéristiques techniques Utilisation : Intensive

Poids du volant d’inertie : Effective inertia de 8 kg

Nombre de programmes : 24

Niveaux de résistance : 22

Longueur de foulée : 46 cm

Inclinaison : Jusqu’à 10° (motorisée)

Dimensions : Longueur 203 cm X largeur 81 cm X hauteur 170 cm

Poids de l’appareil : 86 kg

Poids maxi de l’utilisateur : 147 kg

Pliable : Oui (L 81 x l 78 x H 200 cm)

Roulettes de transport : Oui

Écran HD 10 pouces

Le Fitness intéractif familial NordicTrack Commercial 9.9 Le NordicTrack C 9.9 est une option préférée pour les familles avec plusieurs utilisateurs grâce à sa durabilité et ses possibilités de réglages. Avec l’application iFit Coach incluse 30 jours, on bénéficie de nouveaux entraînements interactifs tous les jours. Tu pourras y enregistrer 4 profils différents. Rien n’empêche toutefois d’utiliser d’autres applications à la place, y compris des versions gratuites. Ce vélo elliptique est donc idéal pour tous ceux qui veulent des conseils d’entraînement pour booster leur motivation. En plus de tout cela, il existe un navigateur Android, un système audio et un espace pour connecter en toute sécurité une tablette. Voir chez NordicTrack ★ ★ ★ ★ ★ Caractéristiques techniques Utilisation : Intensive

Poids du volant d’inertie : Effective inertia de 11 kg

Nombre de programmes : 35

Niveaux de résistance : 22

Longueur de foulée : De 43 à 48 cm (pas pour les plus de 1,90 m)

Inclinaison : Jusqu’à 20° (motorisée)

Dimensions : Longueur 173 cm X largeur 74 cm X hauteur 174 cm

Poids de l’appareil : 98 kg

Poids maxi de l’utilisateur : 159 kg

Pliable : Non

Roulettes de transport : Oui

Écran tactile 7 pouces

En tant qu’alternative à faible impact au tapis roulant, ce sont des machines d’entraînement multi-musculaires idéales à domicile pour ceux qui veulent se mettre en forme mais n’aiment pas vraiment courir ou ont des problèmes de pied.

C’est également l’une des meilleures machines d’exercice pour perdre du poids. Mais elles sont constituées de nombreuses pièces mécaniques et électroniques qui conditionnent leur qualité et leur facilité d’utilisation. Il est donc difficile de faire le bon choix au moment de l’achat.

Voici donc les parties à prendre en considération par ordre d’importance…

L’élément le plus important : Le volant d’inertie

Pour t’aider à choisir, tu dois savoir avant tout ce qu’est un volant d’inertie, aussi parfois appelé roue d’inertie. C’est l’élément clé pour choisir le meilleur vélo elliptique parce qu’il a un rapport étroit avec la douceur de la machine lors de son utilisation.

Cette roue se situe à l’avant ou à l’arrière dans le gros bloc, souvent rond, au bout des supports de pédales.

Une règle de base rapide est la suivante : plus le volant est lourd, plus l’elliptique fonctionnera en douceur et en silence, en raison du poids supplémentaire qui l’aide à tourner plus efficacement.

Comme tu l’as probablement déjà deviné, les machines les moins chères disposent généralement de volants d’inertie plus légers, ce qui signifie que l’expérience n’est pas aussi agréable. Elles sont aussi souvent plus bruyantes, vibrent davantage et sont plus fragiles.

Donc, même si tu choisis un modèle relativement bon marché, tu dois veiller à ce point.

Différence entre le poids et la masse d’inertie ou résistance

Il y a souvent confusion entre le poids du volant d’inertie et la masse d’inertie, y compris dans les annonces des vendeurs. C’est un problème parce qu’on ne parle pas du tout de la même chose.

De nombreux comparatifs sur internet se plantent complètement en donnant la masse d’inertie à la place du poids ou en mélangeant les 2 selon le modèle. Même les vendeurs font cette confusion dans les descriptifs, y compris Amazon. Soyez donc vigilants.

Ce qui est important avant tout, c’est le poids réel du volant qui doit si possible faire plus de 8 kg pour un usage régulier. On peut même trouver des modèles à plus de 20 kg. La masse d’inertie correspond plutôt à la résistance que ce volant va offrir quand il sera freiné (par électromagnétisme en général). On peut avoir un disque de 10 kg qui offre une masse d’inertie de 24 kg ou plus.

Et l’Effective Inertia ?

Alors là, il faut reconnaître que c’est un grand mystère… C’est le choix fait par le groupe possédant les marques ProForm et NordicTrack. Cette façon d’exprimer la capacité de la roue d’inertie est basée sur la formule scientifique dite de “crank inertia” exprimée en kg/cm2.

Cette formule s’exprime ainsi : Crank inertia = (wt)R²/2(D/d)²

Comme cette valeur est indigeste pour les clients, les ingénieurs l’ont convertie en kilogrammes et l’ont appelée « Effective Inertia ». Pour être honnête, il est difficile de s’y retrouver, mais les modèles de cette société sont tellement performants qu’on peut leur faire confiance.

Le système de résistance ou de freinage

Avec plus de niveaux de résistance, on est en mesure d’augmenter la difficulté de votre entraînement de manière plus progressive.

Quand il y a peu de niveaux de résistance, on est obligé de s’adapter à des défis auxquels on n’est peut-être pas encore prêt. Ou alors, on se retrouvere avec une machine de sport dont on atteint rapidement les limites.

Il existe essentiellement 3 types de résistance (seuls les 2 et 3 sont recommandés) :

1. système de freinage magnétique manuel

Comme son nom l’indique, c’est un système manuel avec souvent une molette pour augmenter ou réduire la difficulté. Un aimant s’approche ou s’éloigne du volant d’inertie en fonction du sens dans lequel on tourne.

Nous te déconseillons ce genre de système. C’est relativement fiable, mais tes séances vont vraiment manquer d’intérêt puisque c’est toi qui décidez de l’effort que tu veux bien consentir. Tu ne sauras jamais si tu as fait une séance vraiment efficace.

Cette vidéo montre ce qu’est une résistance magnétique manuelle :

2. Résistance magnétique motorisée

C’est en général le type de résistance des appareils milieu de gamme. On entend un petit bruit quand la résistance s’approche ou s’éloigne de la roue d’inertie pour varier la difficulté.

Cela étant dit, ce genre de système fonctionne très bien. En plus, tout peut être contrôlé par la console et les séances sont beaucoup plus efficaces.

Voici comment ça fonctionne en vidéo :

3. Résistance électromagnétique

Elle fournit l’entraînement le plus silencieux, le plus constant et le plus naturel. Mais ce système est souvent réservé aux appareils les plus chers.

Cette vidéo de chez Kettler montre comment fonctionne la résistance électromagnétique :

L’amplitude de la foulée

La longueur de la foulée varie d’un appareil à l’autre et compte plus pour certaines personnes que pour d’autres. Voici ce que tu devrais chercher selon ta taille :

Tu mesures moins de 1,65 m : Longueur de foulée de 30 à 39 cm

Ta taille est située entre 1,65 m et 1,80 m : Longueur de foulée de 40 à 50 cm

Tu fais plus de 1,80 m : Grande longueur de foulée supérieure à 50 cm

Il existe bien sûr des machines cardio dont la foulée est réglable, mais il s’agit souvent des meilleurs produits assez haut de gamme.

La stabilité

Comme pour tous les autres équipements, la stabilité est cruciale. Pendant une séance d’entraînement, on veut être en mesure de se concentrer sur sa séance et non pas sur le risque de se gameller ou d’abîmer le sol de l’appartement.

En fait, les meilleures machines sont celles qui se font oublier en raison de leur stabilité et de leur capacité à s’adapter à l’utilisateur, et non l’inverse. En général, un appareil plus lourd sera plus stable. Mais cela dépend aussi grandement de sa conception.

La difficulté consiste parfois à trouver l’équilibre entre le poids de l’ensemble et le besoin de le déplacer ou de le plier. En effet, certains modèles avec une roue d’inertie à l’avant peuvent se plier pour gagner de la place.

La console

Tous les vélos elliptiques ne sont pas livrés avec un ordinateur de bord ou un écran. Pour beaucoup, c’est un équipement indispensable pour tirer le maximum de profit de sa séance. En effet, la console permet de créer des entraînements sur mesure et réduit le risque de s’ennuyer sur sa machine.

Tu dois prendre en compte les points suivants concernant la console :

1. La qualité de l’affichage

Il doit doit être facile à lire, même pendant que tu es en plein efforts. Le rétroéclairage est un plus, mais pas forcément une nécessité.

2. Données fournies

Les meilleurs ordinateurs te donneront une gamme de données comprenant la distance, la vitesse de foulée, le temps de la session et ta fréquence cardiaque avec un capteur fourni ou une montre connectée.

Souvent, un elliptique haut de gamme offre la possibilité de télécharger tes données sur des appareils externes ou des sites Web pour suivre tes progrès. D’autres permettent de connecter un smartphone ou une tablette et sont compatibles avec différentes applications payantes ou gratuites.

Les programmes d’entraînements

Cette capacité va de pair avec la console électronique de votre appareil. Votre elliptique doit comprendre un certain nombre de programmes axés sur la perte de poids, les intervalles HIIT, le cardio, la tonicité musculaire, etc.

Si possible, choisis un modèle qui permet de créer ses propres programmes.

La taille et l’encombrement

La taille est également un facteur à considérer. Les machines de qualité professionnelle occupent beaucoup d’espace au sol.

Si tu es limité à cet égard, il pourrait être intéressant de rechercher le meilleur vélo elliptique pliable ou facilement déplaçable avec des roues fixes qui touchent le sol quand on le lève un peu.

La fréquence d’utilisation

Bien sûr, l’usage qu’on fait de son matériel conditionne son besoin.

Si tu ne l’utilises qu’un maximum de 2 fois par semaine, tu es un utilisateur occasionnel et tu peux te contenter d’un modèle d’entrée de gamme.

De 3 à 5 fois par semaine, on peut parler d’utilisation régulière et un milieu de gamme te conviendra.

Si la machine sert tous les jours et/ou est utilisée par plusieurs personnes, on peut parler d’usage intensif. Dans ce cas, cherche parmi les appareils haut de gamme ou professionnels.

La taille et le poids de l’utilisateur

Les vélos elliptiques affichent normalement un poids maximum dont il faut tenir compte au moment de la commande. Les modèles les moins chers sont souvent légers et ne sont pas prévus pour les personnes en surpoids.

De toute façon, si ton objectif est de perdre du poids, tu dois t’entraîner régulièrement et choisir un matériel de qualité.

De même, ta taille détermine souvent le type de matériel dont tu as besoin. Comme tu l’as lu plus haut dans la partie concernant la longueur de foulée, il faut vérifier celle proposée par le modèle auquel on s’intéresse.

Le prix

Un dernier point, mais pas le moindre, le prix est évidemment un aspect essentiel à prendre en considération.

Tu dois trouver le meilleur compagnon d’entraînement en tenant compte des critères que tu viens juste de lire et de ton budget réel. Et c’est pour cela que ce comparatif te sera des plus utiles…

Et, au risque de me répéter, il vaut mieux ne rien acheter que d’investir dans un équipement qui ne te correspond pas.

Quel type de vélo elliptique : roue avant ou arrière ?

Le volant est la partie qui tourne lorsqu’on pédale, créant la résistance qui force les muscles à travailler. Savoir s’il est devant ou derrière pourrait sembler être un détail purement technique, mais ce n’est pas le cas. Les modèles ayant la roue d’inertie à l’avant ou à l’arrière présentent aussi des caractéristiques différentes à l’usage.

Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. On doit en tenir compte au moment de faire son choix…

Elliptiques avec volant d’inertie à l’avant

Avantages Design compact et généralement pliables

Offrent une meilleure inclinaison Inconvénients Peuvent être plus bruyants

Offrent souvent une longueur de pas moindre

Peuvent demander plus d’entretien (plus de pièces en mouvement)

Cette conception a tendance à donner la sensation de marcher en côte ou de gravir une colline. Certains ont le sentiment que c’est comparable à la montée des escaliers.

En d’autres termes, tu auras l’impression d’être moins à plat que sur les unités à propulsion arrière. Toutefois, avec l’évolution récente de ces modèles, ce n’est pas toujours le cas.

De manière générale, ce type de vélo elliptique permet à l’utilisateur d’avoir plus de possibilités d’inclinaison. Cela peut être un avantage majeur si tu cherches cette capacité parmi les critères importants.

En raison de cette position inclinée, les utilisateurs ont tendance à se pencher davantage en avant. Ce n’est pas une mauvaise chose, juste une question de préférence.

Comme ils nécessitent plus de pièces mobiles pour créer le mouvement elliptique, cela signifie qu’il y a plus de risques de panne. Cette règle n’est pas gravée dans le marbre, mais de manière générale, c’est le constat fait par les acheteurs.

Le vrai point positif est que ces machines sont généralement plus compactes et prennent donc moins de place dans la maison. Elles ont également tendance à coûter moins cher que les modèles avec roue arrière.

Elliptiques avec volant d’inertie à l’arrière

ProForm Smart Strider 495 CSE Avantages Mouvement plus à plat

Position plus naturelle

Souvent plus silencieux

Demandes généralement moins d’entretien (moins de pièces mobiles) Inconvénients Prennent plus de place

Rarement pliables

Moins de capacité d’inclinaison

Le volant à l’arrière de la machine donne un aspect et une sensation différents. Plus important encore, ces vélos elliptiques travaillent plus à plat et donnent davantage l’impression de marcher ou de courir sur un sol plat.

Des modèles à propulsion arrière proposent des réglages d’inclinaison, mais souvent inférieurs à ceux des machines à entraînement à l’avant.

Le fait d’avoir un mouvement plus plat donne aux elliptiques avec roue d’inertie à l’arrière une sensation plus naturelle. Les utilisateurs rapportent qu’ils se sentent plus droits et qu’ils n’ont pas l’impression de devoir se pencher en avant comme avec les autres modèles.

Ce n’est pas systématique, mais de nombreuses machines à propulsion arrière offrent également des longueurs de foulées plus grandes. Tu dois y penser si tu mesures plus de 1,80 m.

Le fait d’avoir le volant à l’arrière permet aussi une conception plus simple, nécessitant moins de pièces mobiles. Cela signifie généralement moins d’entretien et moins de bruit de fonctionnement. Toutefois, tout dépend de la qualité de fabrication.

Mais garde à l’esprit que ces machines occupent plus d’espace au sol (bien que les elliptiques SpaceSaver de NordicTrack se replient à plat pour un rangement facile).

Et avec un volant d’inertie au centre

Freestride FS14i Avantages 3 machines cardio en 1 (elliptique, tapis de course, stepper)

Longueur de foulée impressionnante

Plaisir d’utilisation inégalé

Très silencieux

Simulent les montées et les descentes Inconvénients Prennent plus de place pendant la séance

Ne se déplacent pas facilement

Juste une petite note pour dire qu’il existe quand même 2 modèles incroyables que tu trouveras dans notre comparatif avec des résistances au centre de l’appareil.

C’est notamment le cas des NordicTrack Freestride. Ils présentent la particularité de proposer des foulées très longues et d’avoir une inclinaison positive ou négative de 10 %. On peut donc avoir l’impression de monter ou de descendre.

Ces modèles sont fabuleux, mais comme tu l’as constaté, ça a un coût…

Pourquoi acheter un vélo elliptique ?

Voici quelques avantages de ce matériel de sport :

Les elliptiques ont un très faible impact sur les articulations tout en faisant travailler les bras et les jambes en même temps. Cet équipement très complet sollicite l’ensemble du corps dans un entraînement mêlant cardio et résistance.

Comme il engage presque tous les groupes musculaires du bas du corps , y compris les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets, s’entraîner avec cette machine de sport est plus difficile qu’il n’y paraît. En utilisant la résistance des leviers mobiles, on obtient un entraînement complet du corps.

, y compris les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets, s’entraîner avec cette machine de sport est plus difficile qu’il n’y paraît. En utilisant la résistance des leviers mobiles, on obtient un entraînement complet du corps. Selon une étude publiée de la revue scientifique Gait Posture publiée sur le site américain du NCBI, les elliptiques demandent une plus grande activité musculaire dans les quadriceps, les ischio-jambiers et d’autres groupes musculaires que la marche sur tapis roulant et les vélos d’intérieur.

Même si cet appareil a été consacré par les salles de gym professionnelles, cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas adaptés aux séances de cardio à la maison. Au contraire !

Si tu as de la place chez toi et un budget suffisant, vas-y !

Cet article est mis à jour régulièrement pour être sûr de proposer les meilleurs elliptiques du moment. Alors n’hésite pas à y revenir tout au long de l’année…

Pour qui est fait cet appareil de cardio-training ?

À peu près tout le monde peut tirer profit d’un vélo elliptique. En effet, le cardio en séances de HIIT avec intervalles est parfait pour ceux qui veulent perdre de la graisse, mais aussi pour ceux qui ont besoin de développer leurs muscles. Lisez cet article pour en savoir plus sur les bienfaits du vélo elliptique.

N’importe quel entraîneur dira que le meilleur exercice est celui qu’on fait régulièrement. Tu as besoin d’au moins 150 minutes de cardio modéré ou 75 minutes de cardio intense chaque semaine pour rester en forme.

Perdre du poids peut exiger deux fois plus que ça, soit 150 minutes de séances intenses ou 30 minutes chaque jour de semaine. Si tu manques de temps ou de motivation pour aller à la salle de sport aussi souvent, l’elliptique à domicile est probablement le meilleur choix pour toi.

Cependant, n’oublie pas d’y ajouter des séances de musculation si tu veux prendre du volume musculaire. En effet, si le vélo elliptique est suffisant pour se tonifier, il ne t’aidera pas vraiment dans un objectif de prise de masse.

Quels sont les muscles sollicités

Les entraînements elliptiques sont similaires aux exercices cardio, comme la course, la marche et le vélo, dans la mesure où ce sont tous des exercices d’aérobie.

La grande différence est la façon dont ce système cible le corps. Lorsqu’on court ou qu’on marche, c’est le bas du corps qui est principalement au travail. L’entraînement sur un vélo elliptique sollicite à la fois le bas et le haut du corps. Il cible généralement les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, les adducteurs, les abducteurs, les mollets et le tibial antérieur.

Lorsque la cuisse recule pendant le mouvement de glisse, on sent le travail des fessiers et des ischio-jambiers. Les quadriceps travaillent lorsque votre jambe avance. Les mollets et le tibial se contractent pour stabiliser le bas des jambes. Et les abdominaux sont utilisés pour garder le corps équilibré et aligné.

Mais quand on utilise en plus les poignées mobiles, on sollicite également les pectoraux, les triceps, les muscles du dos, les biceps et les épaules.

Liste des muscles travaillés

Bas du corps : fessiers, quadriceps, ischio-jambiers (arrière des cuisses), mollets, tibial antérieur, adducteurs et abducteurs

Sangle abdomale : grand droit et obliques

Haut du corps : pectoraux, triceps, dorsaux, biceps, épaules

Qui dit mieux ?

Les meilleures marques de vélos elliptiques

Il est évidemment impossible de toutes les citer. Toutefois, voici quelques marques d’elliptiques réputées.

Care Fitness

C’est le numéro 1 du home fitness en France. C’est un modèle de cette marque que j’ai acheté il y a 20 ans. J’en ai toujours été satisfait et n’ai connu aucune panne malgré 8 ans d’utilisation intensive. Je l’ai revendu d’occasion lors d’un déménagement à l’étranger.

La marque propose du matériel de fitness fiable et innovant adapté à tous les niveaux. Leurs appareils sont conçus pour le fitness à la maison, la réadaptation, les salles de gym et toutes sortes d’entreprises qui ont besoin d’équipement tels que les hôtels, les collectivités, etc.

Care Fitness commercialise ses produits sous plusieurs marques : Intensive line, CARE, CARE First Line, MediCARE, BodyCARE, STRIALE et IxoSport.

Sportstech

Présente sur le marché du fitness depuis 2015, Sportstech est une marque allemande qui propose des appareils de fitness de bonne qualité et innovants. En général, elle propose du matériel avec un excellent rapport qualité / prix. J’ai moi-même investi dans une table d’inversion de ce fabricant, et j’en suis extrêmement satisfait.

Toutefois, beaucoup de gens se plaignent du service après-vente qui semble peu réactif. Je pense donc qu’il vaut mieux acheter leurs produits en passant par Amazon pour bénéficier du renvoi facile du matériel si tu avais un problème.

Cela étant dit, Sportstech offre une garantie de 5 ans sur leur matériel, ce qui est assez rare pour être souligné.

Nordictrack

Cette marque existe depuis 25 ans et fait partie du même groupe que ProForm. Elle propose les meilleurs appareils actuels comme les impressionnants NordicTrack Freestride. Les avis utilisateurs sont généralement très bons sur ses produits.

Ses vélos elliptiques sont souvent équipés de consoles connectées et de systèmes d’inclinaison automatisés. Leur foulée ajustable en fonction de votre taille permet à tous les membres de la famille d’en profiter. C’est tant mieux, parce que le prix des appareils NordicTrack pique un peu…

ProForm

Cet autre spécialiste du home fitness créé dans les années 80 propose des vélos elliptiques innovants, mais toujours simples d’utilisation.

En plus d’être compatibles avec l’application iFit, la plupart d’entre eux ont des supports de tablette, des systèmes audio et de nombreux menus d’entraînement prédéfinis pour t’aider à garder une motivation intacte à chaque séance.

En outre, si tu manques de place, la majorité des vélos elliptiques Proform sont pliables.

Quelques autres marques majeures

Voici d’autres fabricants de vélos elliptiques qu’on peut notamment trouver en France et au Canada :

BH Fitness (marque espagnole)

Ultrasport (plutôt pour les débutants)

Skandika (haut de gamme et gammes pro)

Kettler (plutôt high-tech)

Quel est le prix d’un vélo elliptique ?

Il en existe à moins de 200 euros et d’autres à plus de 10000 euros.

Combien doit-on payer ?

Cela dépend en grande partie de vos besoins. Le consommateur moyen qui cherche le meilleur vélo elliptique pour un usage domestique dépense souvent entre 1000 et 2000 euros pour une machine de bonne qualité et durable.

Quel que soit le prix, il ne faut pas oublier l’importance d’une excellente garantie et de fonctionnalités suffisantes pour garder les séances motivantes.

Attention aux super critiques sur le bas de gamme

Ne te laisses pas berner par les centaines de critiques qui présentent des appareils bon marché avec 5 étoiles. En réalité, ces avis sur des modèles chinois de piètre qualité sont biaisés.

En réalité, il vaut mieux ne rien acheter que de prendre un appareil de qualité médiocre. Il est aujourd’hui presque impossible de trouver un bon elliptique à moins de 600 euros.

Si tu prévoies de l’utiliser plus de quelques jours par semaine et pendant des années à venir, il te faut investir un peu plus.

Maintenant, c’est toi qui décides…

Commence toujours votre entraînement par un échauffement progressif avec une résistance nulle ou faible pendant 2 ou 3 minutes, puis augmentez la résistance petit à petit. Note toutefois que la plupart des programmes préenregistrés commencent par cette phase d’échauffement. Si c’est le cas du tien, tu n’as pas à t’en préoccuper.

Si c’est la première fois que tu utilises ta machine, prends le temps de lire les instructions attentivement.

Monte sur ton elliptique face à la console, sinon tu n’auras pas l’air malin 🤣 ! En règle générale, rien ne se passe tant qu’on ne commence pas à pédaler. Pousse et tire uniformément sur les poignées.

Suis les instructions à l’écran pour sélectionner l’un des programmes prédéfinis, ou choisis « manuel » pour définir ton propre entraînement. La plupart des modèles ont une fonction de moniteur cardiaque dans les poignées que tu peux utiliser pour mesurer l’intensité de ta session.

Avant de descendre de la machine, assure-toi qu’elle est complètement arrêtée. Si, à un moment quelconque de la séance, tu commences à te sentir mal ou à avoir mal, ralentis ou arrête complètement.

Bonne technique d’utilisation

Pédaler vers l’avant facilite l’équilibre et simule ce que nous faisons dans la vraie vie en marchant ou en courant (le pédalage vers l’arrière est considéré comme une technique avancée).

Tiens-toi droit sur la machine sans te pencher en avant ou en arrière. Tu dois pouvoir garder l’équilibre même si tu lâche les poignées.

Regarde droit devant toi pendant l’effort.

Voici quelques conseils d’utilisation en vidéo :

Puisqu’il y a beaucoup de pièces mobiles, certaines machines auront besoin d’un entretien tel que la lubrification de temps en temps.

Les pièces qui grincent ou une résistance qui ne fonctionne pas mettront tes nerfs à rude épreuve pendant les séances. Ta machine devrait donc être réparable et si possible disposer d’une garantie solide en cas de problème.

Essuie-le pour le maintenir en bon état

Cela va de pair avec la suggestion précédente, mais il convient de mentionner qu’après un entraînement durant lequel on a beaucoup transpiré, on doit essuyer le vélo elliptique.

En effet, la sueur peut corroder les pièces et réduire la durée de vie du matériel. Un essuyage rapide avec une serviette devrait suffire. De temps en temps, donne un coup de chiffon humide.

FAQ sur les vélos elliptiques

Qui peut utiliser un vélo elliptique ? N’importe quelle personne qui veut entretenir sa forme physique, développer ses capacités aérobies ou perdre du poids peut en tirer profit. Combien de fois par semaine faire du vélo elliptique ? Idéalement, le cardio-training doit être pratiqué au moins 3 fois par semaine à raison de 20 à 40 minutes (selon l’intensité de la séance). Si c’est la seule activité physique, on devrait même l’utiliser 5 fois. Étant donné son très faible impact sur les articulations, on ne rencontre pas de problème majeur. Peut-on perdre du poids en faisant du vélo elliptique ? Comme tous les appareils qui augmentent le rythme cardiaque, il peut vraiment aider à perdre du poids. Mais pour que les séances soient vraiment efficaces pour brûler des calories, on doit utiliser la technique du HIIT ou l’entraînement par intervalles à haute intensité. En outre, il ne faut jamais oublier que 80 % de la réussite dépend de son alimentation. Peut-on se muscler avec un vélo elliptique ? Oui parce que le vélo elliptique sollicite presque tous les muscles du corps. Mais tout dépend de l’intensité des séances. Si on fait juste du cardio tranquille, on ne doit pas s’attendre à des miracles. Et il ne faut pas croire que ce matériel peut donner du volume comme quand on fait des séances de musculation. Quels sont les bienfaits du vélo elliptique ? Si on choisit le meilleur modèle de vélo elliptique et les séances adaptées, les résultats sont visibles. On peut voir les muscles fessiers, cuisses et mollets ainsi que les muscles du buste se tonifier après quelques semaines d’entraînement.

Mais surtout, le système cardiovasculaire va avoir une santé telle qu’on sent les effets positifs sur son énergie, ses niveaux de stress et la qualité de son sommeil. Une vraie cure de jouvence ! Quelle est la meilleure marque de vélos elliptiques ? On ne peut pas affirmer qu’une marque est absolument la meilleure. On peut trouver de très bons modèles chez de nombreux fabricants. Toutefois, dans la même marque, tous les modèles ne sont pas forcément bons pour soi. Voilà pourquoi on doit tenir compte de toutes les recommandations données dans cet article. Les elliptiques sont-ils livrés entièrement montés ? Non, il faut généralement le monter soi-même en se servant du manuel de montage fourni avec l’appareil. Il fut prendre son temps pour ne pas commettre d’erreur. Toutefois, ils n’arrivent pas en pièces détachées. Ce sont juste les éléments périphériques qui sont concernés comme les pédales et les poignées, et non le dispositif complet.

Toutefois, certains vendeurs proposent un montage à domicile. Mais c’est souvent facturé en supplément.

Tu aimes cet article ? Partage-le ! Auteur : Stéphane V. Ayant connu de nombreux problèmes de santé depuis la naissance (défenses immunitaires déficientes, crises violentes d’asthme, rythme cardiaque trop élevé, hyperlordose, etc.), la musculation m’a permis de rattraper un grand retard de croissance musculaire et pulmonaire. Pour me spécialiser, j’ai suivi une formation Fitness de la NASM. Né en 1967 (fais les comptes), je pratique la musculation et le fitness 4 à 5 fois par semaine. J’ai rédigé plus de 1000 articles sur mes sites internet et pour d’autres sites spécialisés. Des centaines d’entre eux sont parus dans des journaux en ligne.