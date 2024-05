6. Je mange beaucoup malgré un régime restrictif

Peut-être que vous serez étonné de lire que suivre une diète stricte fait trop manger. Mais c’est vrai sur le long terme. Les statistiques indiquent que 85 % des personnes qui ont suivi un régime pèsent autant ou plus un an plus tard !

Restreindre excessivement la nourriture peut faire chuter votre taux de glycémie, vous rendant plus susceptible de vous jeter sur n’importe quoi. Je suis pourtant un adepte du jeûne intermittent pour perdre du poids, mais pas en faisant n’importe quoi.

Pour ma part, je supporte très bien la formule 16/8 en faisant un dernier repas le soir et le suivant vers 13h le lendemain. En fait, il me suffit de ne prendre qu’un café sans sucre le matin. Mais je n’y arrive pas les jours où je fais une séance de musculation à midi.

Et quoi qu’il en soit, je déconseille fortement les jeûnes sur plusieurs jours ou même les restrictions au delà de 16 heures d’affilées parce que le taux de sucre en berne rend les gens plus faibles et plus agressifs.

Corrigez vos habitudes alimentaires

En fait, il vaut mieux développer une routine autour des repas et des collations. Plus votre corps et votre cerveau s’habituent à des heures relativement stables, moins vous risquez d’avoir faim et de compenser en mangeant trop.

Si vous avez crevez d’envie de vous jeter sur quelque chose de moyennement sain, suivez le conseil de Malina Malkani, la diététitienne citée plus haut. Elle dit de prendre une petite quantité de ce qui vous fait envie, puis de passer à un aliment plus sain. Cela vous évitera de vous restreindre excessivement tout en diminuant le risque de consommer trop de calories.

J’en profite pour ajouter 2 conseils importants pour réduire les risques de surconsommation de nourriture :

Buvez un grand verre d’eau avant d’avaler du solide parce que le corps confond souvent la faim et la soif ;

avant d’avaler du solide parce que le corps confond souvent la faim et la soif ; Prenez le temps de savourer ce qui vous fait envie, parce que c’est un moyen de laisser le temps à votre cerveau d’éprouver le plaisir lié à cet aliment. On mange toujours beaucoup plus quand on avale la nourriture sans l’apprécier, comme quand on est devant la télé.

Ne culpabilisez pas

L’autre problème avec les régimes stricts ?

Ils créent de la culpabilité et de la honte autour de la nourriture. Si vous considérez que tous les aliments sont bons et s’intègrent dans une alimentation saine, vous n’aurez pas autant de stress autour de la nourriture. Ensuite, vous serez en mesure d’être plus attentif dans votre approche des repas et casse-croûte.

Apprenez à faire attention à vos signaux de la faim. Mangez quand vous avez vraiment faim et arrêtez-vous lorsque vous êtes rassasié. Acceptez que votre corps ait un poids de forme qui est parfait pour vous, et pas forcément celui que vous impose les médias.